Житель Прикамье попался на выращивании конопли

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-11T09:34:29+03:00

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Пермские полицейский задержали 29-летнего местного жителя. Мужчина попался на выращивании и хранении конопли.

На даче у злоумышленника сотрудники полиции обнаружили мешки с растениями, грунт и удобрения. Экспертиза показала, что растения не простые. Подозреваемый хранил на даче более двух килограммов готовой к употреблению марихуаны.

Полицейским злоумышленник рассказал, что изучал растения и ставил опыты.

- Помещение, где росли кусты, было оборудовано системами вентиляции и освещения. Подозреваемый рассказал, что хотел «набить руку», а потом уехать в Канаду и заниматься этим бизнесом уже легально, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах

ИСТОЧНИК KP.RU