2019-09-11T09:34:29+03:00
Происшествия

Житель Прикамье попался на выращивании конопли

Сотрудникам полиции мужчина сказал, что изучал растения
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пермские полицейский задержали 29-летнего местного жителя. Мужчина попался на выращивании и хранении конопли.

На даче у злоумышленника сотрудники полиции обнаружили мешки с растениями, грунт и удобрения. Экспертиза показала, что растения не простые. Подозреваемый хранил на даче более двух килограммов готовой к употреблению марихуаны.

Полицейским злоумышленник рассказал, что изучал растения и ставил опыты.

- Помещение, где росли кусты, было оборудовано системами вентиляции и освещения. Подозреваемый рассказал, что хотел «набить руку», а потом уехать в Канаду и заниматься этим бизнесом уже легально, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми
Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии
Стало известно, где была пропавшая в Прикамье 15-летняя девочка
В Перми совершил аварийную посадку военный самолет
ПЗСП в партнерстве с компанией «Дедал» начал строительство нового дома на ул. Екатерининская, 177а
В Пермском крае усилят работу над восстановлением и сохранением лесов
В Прикамье 19-летний парень сломал знакомому ребра
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
Пермяков напугала змея в центре города
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы