В Прикамье 19-летний парень сломал знакомому ребра

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-11T09:05:41+03:00

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В Пермском крае к двум годам лишения свободы приговорили 19-летнего жителя Кизела. Молодой человек отправил на больничную койку своего знакомого.

Сотрудники полиции установили, что в апреле 2019 года мужчины вместе выпивали в квартире 56-летнего местного жителя. Между приятелями возникла ссора, которая переросла в драку. 19-летний парень стал избивать хозяина квартиры ногами и руками.

Пострадавшего отправили в больницу, где обнаружился перелом ребер и многочисленные травмы. Врачи «скорой помощи» обратились в полицию.

Злоумышленника приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал на 66-летнюю женщину. Злоумышленник украл золотую цепочку стоимостью 20 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU