2019-09-10T08:17:56+03:00
Происшествия

В Перми мужчина напал на 66-летнюю женщину

Злоумышленник украл золотую цепочку стоимостью 20 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя за ограбление женщины. Преступление он совершил в Свердловском районе.

Злоумышленник напал на женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 20 тысяч рублей и скрылся. По горячим следам мужчину задержали. Похищенное вернули владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили местного жителя за ограбление 87-летней пенсионерки. Ранее судимый житель Кизела в мае 2019 года напал на пенсионерку. В городском парке мужчина увидел пенсионерку и решил похитить ее сумку. Мужчина подошел к пожилой женщине поближе, схватил сумку, в которой был кошелек с тремя тысячами рублей и продукты, и ушел. По горячим следам преступника задержали, а похищенное вернули 87-летней пенсионерке. Он не стал отрицать свою причастность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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