Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-11T07:59:19+03:00

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Пермяки массово стали получать уведомления о задолженности на 1 сентября 2019 года. В сообщениях от имени Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю требуют срочно оплатить налог, сбор, все штрафы.

Как отмечают в ФСН по Пермскому краю, реквизиты в письма принадлежат мошенникам, а платежи в бюджетную систему Российской Федерации осуществляются на единый счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю.

На официальном сайте управления представлены настоящие реквизиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов. Они создали законспирированные офисы, где установили гравировальные и печатные станки, на которых изготавливали поддельные документы: печати и бланков крупных Российских банков. Для обналичивания денег организатор группы зарегистрировал более 20 фирм-однодневок, владельцами которых стали подставные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU