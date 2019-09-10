2019-09-10T17:26:14+03:00
Происшествия

В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов

Они похитили у них более 23 миллионов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия Лоза
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В Свердловском районном суде на скамье подсудимых оказались 18 человек - членов одной преступной группы. С июля 2012 года и по ноябрь 2013 они похищали деньги у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью поддельных банковских гарантий.

Они создали законспирированные офисы, где установили гравировальные и печатные станки, на которых изготавливали поддельные документы: печати и бланков крупных Российских банков. Для обналичивания денег организатор группы зарегистрировал более 20 фирм-однодневок, владельцами которых стали подставные лица.

- Для максимальной конспирации сотрудникам офисов не разрешалось общаться между собой, постоянно менялись номера телефонов, доступ к серверу преступного сообщества строго контролировался, осуществлялась внезапная быстрая смена местонахождения офисов, - рассказали в краевой прокуратуре.

В результате действий преступников пострадало более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд признал организатора виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Шести его соучастникам назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, другие 11 получили условные сроки наказания от двух до четырех лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении вреда на сумму более 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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