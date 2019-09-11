В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-11T07:45:30+03:00

Также он похитил из магазина продукты

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Жителя Чернушки осудили за кражу из магазина. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчина выпивал у себя дома. Когда у злоумышленника закончился алкоголь, он решил пройтись до ближайшего магазина.

Мужчина попросил у продавщицы продукты и пакет для них. После этого он взял из холодильника алкоголь и сложил в пакет к продуктам. Но платить злоумышленник не собирался. Со всеми продуктами он прошел мимо кассы. На требования продавщицы остановиться и заплатить, не отвечал.

На следующий день утром мужчина вернулся в магазин, где его задержали сотрудники полиции, прибывшие по сообщению потерпевших.

На стадии предварительного расследования виновный возместил причиненный материальный ущерб. Злоумышленника осудили на 3 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU