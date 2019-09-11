В лесах Перми пройдет День открытых дверей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-11T07:26:40+03:00

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Во всех визит-центрах Пермского городского лесничества 12 сентября состоится День открытых дверей. Праздник пройдет в честь Дня работника леса, который приходится на 15 сентября.

Профессионалы расскажут пермякам о специфике лесного хозяйства, о лесных профессиях, перспективах развития городских лесов. Также для гостей праздника предусмотрены экскурсии по экологическим тропам.

Пермяков ждут в визит-центрах Мотовилихинского участкового лесничества, расположенном в микрорайоне Южный рядом с домом №106 по улице Казахской и НПО «Биомед», Левшинского участкового лесничества, Нижне-Курьинского участкового лесничества, Черняевского участкового лесничества в микрорайоне Парковый

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пройдет театральный фестиваль. На финансирование фестиваля выделят 1,5 миллиона рублей. Зрители фестиваля увидят спектакли, рекомендованные экспертами краевого смотра «Театральная весна – 2019». Гостям фестиваля представят спектакли Чайковского театра драмы и комедии, Лысьвенского театра драмы, Молодёжной студия-театр «Доминанта» (Губаха), Коми-Пермяцкого национального драматического театра

ИСТОЧНИК KP.RU