В Пермском крае пройдет театральный фестиваль
Первый региональный театральный фестиваль «Камский» пройдет в Березниках. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что в нем примут участие театры из городов края.
На финансирование фестиваля выделят 1,5 миллиона рублей. Зрители фестиваля увидят спектакли, рекомендованные экспертами краевого смотра «Театральная весна – 2019». Гостям фестиваля представят спектакли Чайковского театра драмы и комедии, Лысьвенского театра драмы, Молодёжной студия-театр «Доминанта» (Губаха), Коми-Пермяцкого национального драматического театра
На фестивале представят спектакли для зрителей разных возрастов, в том числе и детей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появился трамвай, который раскрасили дети. В минувшие выходные в Перми прошла акция «Раскрась трамвай», посвященная 90-летию пермского трамвая. В этот день маленькие пермяки раскрасили вагон трамвая.
ИСТОЧНИК KP.RU