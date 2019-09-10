2019-09-10T14:58:32+03:00
Общество

В Пермском крае пройдет театральный фестиваль

Он состоится с 14 по 20 сентября в Березниках
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Первый региональный театральный фестиваль «Камский» пройдет в Березниках. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что в нем примут участие театры из городов края.

На финансирование фестиваля выделят 1,5 миллиона рублей. Зрители фестиваля увидят спектакли, рекомендованные экспертами краевого смотра «Театральная весна – 2019». Гостям фестиваля представят спектакли Чайковского театра драмы и комедии, Лысьвенского театра драмы, Молодёжной студия-театр «Доминанта» (Губаха), Коми-Пермяцкого национального драматического театра

На фестивале представят спектакли для зрителей разных возрастов, в том числе и детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появился трамвай, который раскрасили дети. В минувшие выходные в Перми прошла акция «Раскрась трамвай», посвященная 90-летию пермского трамвая. В этот день маленькие пермяки раскрасили вагон трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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