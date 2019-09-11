В Прикамье на трассе перевернулась фура

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-11T06:31:31+03:00

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На трассе Пермь - Березники перевернулась фура. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Авария произошла поздно вечером 10 сентября в 20 километрах от села Романово. Большегруз перевернулся и перегородил дорогу. Из-за ДТП образовалась огромная пробка. Машины вынуждены были следовать в объезд.

Очевидцы сообщают, что без жертв не обошлось. По словам очевидцев, серьезные травмы получили водитель большегруза с напарником.

Причина аварии уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу. Как сообщили в ОГИБДД о Березниковскому городскому округу, школьница переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. На перекрестке Свердлова и Юбилейной девочку сбила белая иномарка и уехала с места ДТП. В результате аварии 15-летняя школьница получила травмы и обратилась в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU