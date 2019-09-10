2019-09-10T11:31:12+03:00
Происшествия

В Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу

Сотрудники полиции ищут очевидцев аварии
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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ЧП произошло в 19:40 9 сентября в Березниках. 15-летняя девочка переходила дорогу, когда на нее наехал внедорожник.

Как сообщили в ОГИБДД о Березниковскому городскому округу, школьница переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. На перекрестке Свердлова и Юбилейной девочку сбила белая иномарка и уехала с места ДТП.

В результате аварии 15-летняя школьница получила травмы и обратилась в травмпункт.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают нарушителя.

Всем, кто располагает информацией о ДТП, просьба сообщить по телефону 26-24-71 или лично в кабинет 37 ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Березниковская, 67.

По данному факту ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что водитель ВАЗа сбил 43-летнюю пермячку. Авария, в результате которой пострадала 43-летняя пермячка, произошла в Орджоникидзевском районе Перми 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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