В Прикамье белый внедорожник сбил 15-летнюю школьницу
ЧП произошло в 19:40 9 сентября в Березниках. 15-летняя девочка переходила дорогу, когда на нее наехал внедорожник.
Как сообщили в ОГИБДД о Березниковскому городскому округу, школьница переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. На перекрестке Свердлова и Юбилейной девочку сбила белая иномарка и уехала с места ДТП.
В результате аварии 15-летняя школьница получила травмы и обратилась в травмпункт.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают нарушителя.
Всем, кто располагает информацией о ДТП, просьба сообщить по телефону 26-24-71 или лично в кабинет 37 ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Березниковская, 67.
По данному факту ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что водитель ВАЗа сбил 43-летнюю пермячку. Авария, в результате которой пострадала 43-летняя пермячка, произошла в Орджоникидзевском районе Перми 6 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU