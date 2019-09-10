«Просила ее не искать». В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-10T15:13:33+03:00

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В Чусовом разыскивают Елизавету Балюкину. 15-летняя школьница ушла из дома 10 сентября.

Знакомые школьницы рассказали, что последний раз ее видели около поликлиники. Она забрала результаты, зашла домой, переоделась, написала подругам прощальное смс, в котором просила не искать ее, и пропала.

Перед тем, как уйти из дома девушка созвонилась с отцом. Родственники немного поругались. Сейчас отец в панике разыскивает дочь. Ему помогают волонтеры и учителя школы, где учится Лиза.

- Мы, педагоги, выезжали и выходили в старый парк на улице Ленина, осмотрели скалы в Архиповке,129 км, 4 заброшенных дома в районе "Железнодорожный" и баню, вокзал, - рассказали учителя.

Приметы 15-летней Лизы: рост средний, волосы светлые, короткие, очки в черной оправе.

Была одета: голубая куртка, красные или бело-черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении 15-летней Елизаветы Балюкиной, сообщите по телефонам: 112, 020, 52318

ИСТОЧНИК KP.RU