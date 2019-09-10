2019-09-10T10:23:12+03:00
Общество

В Перми пройдет лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»

На нашем сайте пройдет видео-трансляция с лекции
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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В День трезвости и борьбы с алкоголизмом ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактик» организует лекцию-дискуссию «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!». Видео-трансляция с лекции пройдет на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте". Задавайте в комментариях свои вопросы!

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Мероприятие пройдет 11 сентября в 17.00 в «Пермской краевой библиотеке им. М. Горького». Главными спикерами выступят: Ольга Витальевна Хлынова - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по гастроэнтерологии; Лариса Владимировна Юркова - главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Пермского края; Татьяна Юрьевна Огибалова - врач психиатр, психотерапевт и Анна Александровна Горохова - акушер-гинеколог высшей категории.

Специалисты рассмотрят спорный вопрос о пользе небольших ежедневных доз алкоголя, развеют, существующие мифы: алкоголь улучшает пищеварение и это отличное средство от вирусных инфекций. А также проанализируют причины, по которым алкоголизм за последние несколько лет стал одним из самых распространенных заболеваний Пермского края

Лекция проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», и входящего в него регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

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