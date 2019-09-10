В Перми закрыли медицинский центр из-за многочисленных нарушений
Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку в сурдологическом центре ООО «Отис» на Шоссе Космонавтов, 86.
Результаты проверки оказались неутешительными для руководства клиники. Были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые угрожают жизни и здоровью персонала и пациентов.
По решению Дзержинского районного суда судебные приставы опечатали деятельность медицинского центра. Деятельность клиники приостановлена до устранения нарушений.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми приставы закрыли опасную для жизни гостиницу. Сотрудники МЧС проверили помещение и выявили нарушения. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о запрете использования гостиницы до получения разрешения. Также прокуратура требовала устранить нарушения правил пожарной безопасности. Всех постояльцев попросили покинуть опасное строение, а двери опечатали.
ИСТОЧНИК KP.RU