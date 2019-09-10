2019-09-10T09:53:24+03:00
Общество

В Перми закрыли медицинский центр из-за многочисленных нарушений

Судебные приставы опечатали двери клиники
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку в сурдологическом центре ООО «Отис» на Шоссе Космонавтов, 86.

Результаты проверки оказались неутешительными для руководства клиники. Были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые угрожают жизни и здоровью персонала и пациентов.

По решению Дзержинского районного суда судебные приставы опечатали деятельность медицинского центра. Деятельность клиники приостановлена до устранения нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми приставы закрыли опасную для жизни гостиницу. Сотрудники МЧС проверили помещение и выявили нарушения. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о запрете использования гостиницы до получения разрешения. Также прокуратура требовала устранить нарушения правил пожарной безопасности. Всех постояльцев попросили покинуть опасное строение, а двери опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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