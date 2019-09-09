В Прикамье осудили местного жителя за ограбление 87-летней пенсионерки
Кизеловский городской суд приговорил 43-летнего мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за ограбление.
Ранее судимый житель Кизела в мае 2019 года напал на пенсионерку. В городском парке мужчина увидел пенсионерку и решил похитить ее сумку. Мужчина подошел к пожилой женщине поближе, схватил сумку, в которой был кошелек с тремя тысячами рублей и продукты, и ушел.
Женщина не смогла преследовать злоумышленника. Очевидцы пытались остановить его, но преступник скрылся. По горячим следам преступника задержали, а похищенное вернули 87-летней пенсионерке. Он не стал отрицать свою причастность.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье неизвестные украли из частного дома украшения и одежду. По горячим следам полицейские задержали двух подозреваемых
ИСТОЧНИК KP.RU