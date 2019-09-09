В Перми завершается ремонт на улице Чернышевского
Реконструкция улицы Чернышевского в Свердловском районе Перми подходит к концу. Рабочие уже отремонтировали 16 тысяч квадратных метров.
На участке улицы Чернышевского от Героев Хасана до Карла Маркса полностью уложен асфальт, сделан отворот к микрорайону Красные казармы. Сейчас обустраивается разделительная полоса. Также рабочим осталось уложить тротуарную плитку, отрегулировать железобетонные плиты на трамвайных путях, нанести разметку, посадить газон.
Все работы на участке планируется закончить к концу сентября.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начался запуск тепла в жилые дома. В понедельник, 9 сентября, в жилые дома Перми начали подавать тепло. К теплоносителю уже подключена большая часть объектов социальной сферы, а также 131 жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU