В Перми начался запуск тепла в жилые дома

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-09T10:22:16+03:00

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В понедельник, 9 сентября, в жилые дома Перми начали подавать тепло. К теплоносителю уже подключена большая часть объектов социальной сферы, а также 131 жилой дом.

Несмотря на «бабье лето» на улице, Дмитрий Самойлов дал поручение запустить подачу тепла в дома Перми раньше срока. Помещения необходимо просушить после дождливого и холодного лета. Не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов, тепло в учреждения социальной сферы запустили уже 5 сентября.

- При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль, - сообщают в администрации.

Также с 9 сентября начинают работать "горячие линии" районных администраций.

Номера «горячих линий»:

- Call-центр ООО «Пермская сетевая компания» - 281-72-99;

- Единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» - 257-00-77;

- Департамент ЖКХ администрации Перми – 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76.

- Свердловский район – 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;

- Мотовилихинский район – 260-46-04, 260-48-59;

- Дзержинский район – 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;

- Орджоникидзевский район - 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;

- Индустриальный район – 227-94-14, 227-92-20;

- Ленинский район – 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;

- Кировский район – 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;

- поселок Новые Ляды – 295-85-67, 295-85-82.

ИСТОЧНИК KP.RU