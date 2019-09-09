В Перми откроют ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-09T13:58:42+03:00

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В Перми появится новое образовательное пространство для детей с ограниченными возможностями. Во вторник, 10 сентября, в школе №122 откроется ресурсный для детей с ограниченными возможностями.

Открытие состоится в 11:00. Это стало возможно благодаря проектам «Ресурсный класс. Стартовый потенциал» и «Ресурсный класс. Синергия». Как сообщает портал «Открытые НКО» в новом классе будет три комфортных зоны: для фронтальных, индивидуальных занятий и зона отдыха.

Это второй ресурсный класс в Перми. Первый открылся в 2018 году в средней школе №47.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 и 13 сентября определятся лучшие пловцы Пермского края. В спортивном комплексе «Олимпия» пройдёт Чемпионат Пермского края по плаванию. В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов региона из Перми, Березников, Соликамска, Осы, Краснокамска, Горнозаводска и других территорий края.

ИСТОЧНИК KP.RU