12 и 13 сентября определятся лучшие пловцы Пермского края

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-09T12:22:44+03:00

Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы

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С 12-13 сентября в спортивном комплексе «Олимпия» пройдёт Чемпионат Пермского края по плаванию. В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов региона из Перми, Березников, Соликамска, Осы, Краснокамска, Горнозаводска и других территорий края.

За призы соревнований будут бороться мужчины 2006 г.р. и старше и женщины 2008 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 50 до 1500 метров в индивидуальных видах программы и разыграют 32 комплекта наград.

Соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами Международной федерации плавания (ФИНА) и Всероссийской федерации плавания. К участию допускаются спортсмены Пермского Края в составе команд городов и спортивных клубов. Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы.

Официальное открытие соревнований состоится 12 сентября в полдень. Сразу после него пройдут заплывы: 50 и 200 метров баттерфляем, 100, 400 и 800 метров вольным стилем, 50 и 200 метров на спине, 100 метров брассом и 800 метров комплексным плаванием. На 13 сентября запланированы дистанции: 50, 200 и 1500 метров вольным стилем, 50 и 200 метров брассом, 100 метров на спине и баттерфляем, а также 400 метров комплексным плаванием.

По итогам Чемпионата определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край в состязаниях на уровне Приволжского федерального округа и Российской Федерации во второй половине 2019 года.

Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - спорту».