2019-09-09T13:56:19+03:00
Происшествия

Пьяный житель Прикамья угнал автомобиль своего начальника

Мужчина был лишен прав
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Наряд ГИБДД на улице Коммуны остановил автомобиль «ГАЗ-33073». Полицейским показалось, что водитель пьян. Подозрения стражей порядка подтвердились. Оказалось, что мужчина не раз нарушал правила и уже был лишен прав.

В ходе расследования полицейские выяснили, что машина не принадлежит 28-летнему задержанному. Мужчина угнал ее у своего начальника.

Житель Кунгура угнал его с территории пилорамы, где работает охранником.

- В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения, а также по факту неоднократного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские задержали пьяного лихача с четырьмя детьми. Чтобы остановить нарушителя, его пришлось прижать к обочине

ИСТОЧНИК KP.RU

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