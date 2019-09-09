2019-09-09T12:44:27+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские задержали пьяного лихача с четырьмя детьми

Чтобы остановить нарушителя, его пришлось прижать к обочине
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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В Пермском крае вечером 6 сентября сотрудникам Госавтонспекции пришлось погоняться за автолюбителем. Сотрудники полиции предположили, что водитель иномарки пьян и знаком приказали остановиться, но лихач решил продолжить движение.

Сотрудники ГИБДД бросились в погоню. Как сообщают в ОГИБДД по Березниковскому району, чтобы «припарковать» нарушителя, полицейским пришлось прижать его к обочине.

Когда машина остановилась, вместе с нарушителем из автомобиля вышли четверо малышей. Сейчас полицейские будут выяснять, как дети оказались в машине и кем они приходятся водителю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе. В воскресенье, 8 сентября, в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пострадал 23-летняя девушка. Авария произошла во второй половине дня на перекрестке улиц Тихая и Островского. Девушка переходила улицу Тихую по пешеходному переходу, когда на нее наехала легковушка. Пермячка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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