В Перми легковушка сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-09T07:07:37+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пострадал 23-летняя девушка.

Авария произошла во второй половине дня на перекрестке улиц Тихая и Островского. Девушка переходила улицу Тихую по пешеходному переходу, когда на нее наехала легковушка. Пермячка получила травмы.

Врачи «скорой помощи» увезли пострадавшую в городскую клиническую больницу №1.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла около 17 часов на пересечении улиц Екатерининской и Борчанинова и серьезно застопорила движение транспорта. В центре из-за проведения пермского международного марафона итак была перекрыта часть улиц. Кадры с места ДТП попали в соцсети и пользователи не стали скупиться в выражениях, комментируя это столкновение. Судя по кадрам, в аварии никто не пострадал, но стоящие не перекрестке автобусы перекрыли проезд и образовали пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU