«Жалобно мяукала». В Прикамье спасатели помогли кошке, которая застряла в оконной раме

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-09T12:38:08+03:00

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Вечером в субботу, 7 сентября, сотрудники Кунгурской службы спасения отправились на вызов: в доме на улице Барановская кошка застряла в окне. Животное не могло самостоятельно выбраться из рамы стеклопакета, а хозяйка не знала, как помочь любимице.

Приехавшие на место спасатели, освободили кошку. Испуганную кошку сотрудники службы спасения передали счастливой хозяйке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели достали из погреба собаку. В Кунгуре спасатели извлекли из погреба несчастную собаку, которая провалилась в заброшенный погреб. Собака сидела в темноте и жалобно скулила. Животное заметила местная жительница. Самостоятельно достать животное она не могла, поэтому вызвала спасателей. На место приехали сотрудники Кунгурской службы спасения и с помощью специального инструмента: лестницы и снаряжения для отлова собак - достали собаку на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU