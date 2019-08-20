«Жалобно скулила в темноте». В Прикамье спасатели достали из погреба собаку

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-20T07:30:49+03:00

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В Кунгуре спасатели извлекли из погреба несчастную собаку, которая провалилась в заброшенный погреб. Собака сидела в темноте и жалобно скулила.

Животное заметила местная жительница. Самостоятельно достать животное она не могла, поэтому вызвала спасателей. На место приехали сотрудники Кунгурской службы спасения и с помощью специального инструмента: лестницы и снаряжения для отлова собак - достали собаку на поверхность.

Спасенное животное отпустили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в канализационный колодец провалился белый боксер. Житель частного сектора в Мотовилихинском районе Перми, прогуливаясь с собакой, услышал лай в канализационном колодце. Подойдя поближе, мужчина увидел белого боксера на дне колодца. Самостоятельно помочь собаке не получилось. На место ЧП выехали спасатели. С помощью лестницы полуторогодавалую самку белого боксера удалось спасти. Ее достали из колодца и передали хозяину, который очень быстро нашелся и пришел за питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU