2019-09-09T08:47:04+03:00
Происшествия

В Прикамье неизвестные украли из частного дома украшения и одежду

Полицейские задержали двух местных жителей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В дежурную часть Березников поступило сообщение об ограблении частного дома. Неизвестные проникли в окно и похитили технику, одежду и ювелирные изделия.

По горячим следам полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 29 и 28-летние местные жители. Мужчин водворили в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято и возвращено.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла около 17 часов на пересечении улиц Екатерининской и Борчанинова и серьезно застопорила движение транспорта. В центре из-за проведения пермского международного марафона итак была перекрыта часть улиц. Кадры с места ДТП попали в соцсети и пользователи не стали скупиться в выражениях, комментируя это столкновение. Судя по кадрам, в аварии никто не пострадал, но стоящие на перекрестке автобусы перекрыли проезд и образовали пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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