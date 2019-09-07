СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-07T17:11:18+03:00

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7 сентября днем в центре Перми столкнулись два пассажирских автобуса 68 и 14 маршрутов.

Авария произошла около 17 часов на пересечении улиц Екатерининской и Борчанинова и серьезно застопорила движение транспорта. В центре из-за проведения пермского международного марафона итак была перекрыта часть улиц.

Кадры с места ДТП попали в соцсети и пользователи не стали скупиться в выражениях, комментируя это столкновение. Судя по кадрам, в аварии никто не пострадал, но стоящие не перекрестке автобусы перекрыли проезд и образовали пробку.

- На тот момент улица Ленина была перекрыта из-за выступления атлета, - рассказала пермячка, которой пришлось стоять в этой пробке. – И весь транспорт должен был сворачивать именно туда, где столкнулись автобусы. Скорых рядом не было. Когда мы проезжали мимо, пассажиров в салоне тоже не было.

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU