2019-03-03T13:33:48+03:00
Общество

В Перми кто-то расстреливает припаркованные машины

В субботу вечером неизвестные прострелили лобовое стекло автомобиля в Мотовилихинском районе
Андрей МАТЛИН
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Пулевое отверстие на лобовом стекле. Фото: группа ВКонтакте «Мой город – Пермь»Пулевое отверстие на лобовом стекле. Фото: группа ВКонтакте «Мой город – Пермь»
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Тревожное сообщение появилось в соцсети ВКонтакте на странице группы «Мой город – Пермь». Один из пользователей популярного паблика разместил пост о том, что неизвестные обстреляли его автомобиль, который он припарковал вчера вечером возле своего дома на улице Крупской, 39.

Как он пишет, он всегда оставляет машину на этой парковке, но в субботу вечером поднялся ненадолго к себе домой, а когда спустился, обнаружил на лобовом стекле пулевое отверстие. Судя по гильзе, найденной рядом, кто-то выстрелил в него из травматического пистолета.

- Я припарковался и ушел домой часа на три, а когда вышел, чтобы ехать за женой, увидел этот кошмар, - сообщает владелец обстрелянного автомобиля. - Я вызвал полицию, стою жду, уже час с копейками прошел.

Позже он сообщил, что полицейские осмотрели машину и составили протокол.

- По этому факту проводится проверка, - подтвердили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Пользователи соцсети, что стреляют по машинам не только в Мотовилихинском районе Перми.

- В Орджоникидзевском районе по автобусам стреляли, - напомнили посетители интернет-страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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