2019-09-06T13:43:35+03:00
Общество

В Пермском аэропорту открылся второй магазин «Duty Free»

Он начал работу на этой неделе
Лилия Абибулаева
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Фото:пресс-служба пермского аэропортаФото:пресс-служба пермского аэропорта
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В Перми открылся второй магазин беспошлинной торговли «Duty Free». Издание «Business Class» сообщает, что магазин находится в зоне прилета, там, где расположены багажные ленты.

Магазин начал работать уже на этой неделе. Его открыла компания «Урал Дьюти Фри».

Первый магазин, который открылся в декабре, находится на втором этаже здания аэровокзала за линией таможенного и паспортного контроля.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Победа» запустила прямые рейсы из Перми в Питер. Первый прямой вылет запланирован на 30 сентября. Авиакомпания «Победа» будет осуществлять пять рейсов в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Летать из Международного аэропорта Пермь будут на воздушные суда «Boeing 737-800» в 22:15 по местному времени, время в пути до Санкт-Петербурга – 2 часа 25 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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