«Победа» запустила прямые рейсы из Перми в Питер

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-06T13:15:59+03:00

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Первый прямой вылет запланирован на 30 сентября. Авиакомпания «Победа» будет осуществлять пять рейсов в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Летать из Международного аэропорта Пермь будут на воздушные суда «Boeing 737-800» в 22:15 по местному времени, время в пути до Санкт-Петербурга – 2 часа 25 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что теперь из Перми можно прямым рейсом улететь в Прагу. Начиная с 18 сентября, рейсы Пермь - Прага будут осуществляться два раза в неделю, по средам и субботам. Авиакомпания планирует использовать три типа самолетов: А319 на 150 кресел, А320 на 162 кресла или А321 на 220 кресел. Для субсидирования рейсов в Прагу и обратно в бюджете Пермского края предусмотрено 44,6 миллиона рублей в 2019 году и 149,76 миллионов в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU