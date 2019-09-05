За две недели до запуска прямого рейса из Перми в Прагу продано почти 400 билетов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-05T12:16:01+03:00

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Через две недели начнет действовать прямое сообщение между Пермью и Прагой. Уже продано почти 400 билетов.

- Было продано 389 билетов на рейс № 811 (Пермь – Прага) и 379 билетов на рейс № 812 (Прага – Пермь), - отмечает Министерство транспорта Пермского края.

Начиная с 18 сентября, рейсы Пермь - Прага будут осуществляться два раза в неделю, по средам и субботам. Авиакомпания планирует использовать три типа самолетов: А319 на 150 кресел, А320 на 162 кресла или А321 на 220 кресел.

Для субсидирования рейсов в Прагу и обратно в бюджете Пермского края предусмотрено 44,6 миллиона рублей в 2019 году и 149,76 миллионов в 2020-м.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания «Победа» запускает онлайн-регистрацию из Перми. Онлайн-регистрация заканчивается за 40 минут до вылета. Это же время дается и на то, чтобы сдать багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU