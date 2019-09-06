Жителей Карагая признали виновными в краже железнодорожных рельс

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-06T11:54:36+03:00

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Карагайский районный суд приговорил трех местных жителей к обязательным работам за кражу рельс. Сотрудники полиции выяснили, что трое мужчин ночью приехали в условленное ранее место, чтобы украсть с обочины железной дороги рельсы.

С собой они привезли газорежущее оборудование. Злоумышленники перетащили рельсы к машине и, с помощью прикрепленной к ней стропы, перевезли их в лесополосу.

После этого мужчины порезали рельсы и частично перевезли их в соседний лес. Когда злоумышленники приехали за оставшейся частью, их поймали сотрудники охраны железной дороги, которые сообщили о случившемся в полицию.

Суд приговорил их к 300 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину за кражу ноутбуков. Оперативники выяснили, что мужчина знал, что у его соседа по общежитию есть в комнате ноутбук, а так как двери в здании хлипкие, достать гаджет будет легко. Злоумышленник без труда вскрыл дверь в комнату соседа и выкрал ноутбук.

ИСТОЧНИК KP.RU