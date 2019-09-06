В Перми осудили мужчину за кражу ноутбуков
В Ленинском районе вынесли приговор пермяку за хищение техники у своих соседей по общежитию.
Оперативники выяснили, что мужчина знал, что у его соседа по общежитию есть в комнате ноутбук, а так как двери в здании хлипкие, достать гаджет будет легко. Злоумышленник без труда вскрыл дверь в комнату соседа и выкрал ноутбук.
По горячим следам мужчину задержали. Оказалось, что ранее он совершил еще одну кражу из этого же общежития. У другого соседа мужчина тоже украл ноутбук.
Сотрудники полиции вернули потерпевшим имущества. Ленинский районный суд приговорил мужчину к 1 году 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье трех мужчин задержали за кражу теплицы. Они нанесли ущерб в размере 20 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU