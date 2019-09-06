В Перми состоится лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-06T09:44:21+03:00

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В День трезвости и борьбы с алкоголизмом ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» организует лекцию-дискуссию «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!».

Мероприятие пройдет 11 сентября в 17.00 в «Пермской краевой библиотеке им. М. Горького». Главными спикерами выступят: Ольга Витальевна Хлынова - Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по гастроэнтерологии; Лариса Владимировна Юркова - Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Пермского края; Татьяна Юрьевна Огибалова - врач психиатр, психотерапевт и Анна Александровна Горохова - акушер-гинеколог высшей категории.

Специалисты рассмотрят спорный вопрос о пользе небольших ежедневных доз алкоголя, развеют, существующие мифы. Например, алкоголь улучшает пищеварение и это отличное средство от вирусных инфекций. А также проанализируют причины, по которым алкоголизм за последние несколько лет стал одним из самых распространенных заболеваний Пермского края

Лекция проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», и входящего в него регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU