В Прикамье трех мужчин задержали за кражу теплицы
В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. 72-летняя женщина сообщила, что с ее огорода украли составляющие теплицы.
Через некоторое время оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. В декабре прошлого года они проникли на территорию дачного участка женщины. Похитив металлические арочные конструкции и составные части от теплицы, злоумышленники скрылись. Впоследствии краденым имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину и женщину за ограбление пенсионера. В Чусовом суд признал виновными двух местных жителей в ограблении пенсионера с применением насилия. В конце марта 2019 года в местный отдел полиции обратился 74-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили.
ИСТОЧНИК KP.RU