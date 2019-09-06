В Прикамье трех мужчин задержали за кражу теплицы

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-06T08:03:46+03:00

Они нанесли ущерб в размере 20 тысяч рублей

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В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. 72-летняя женщина сообщила, что с ее огорода украли составляющие теплицы.

Через некоторое время оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. В декабре прошлого года они проникли на территорию дачного участка женщины. Похитив металлические арочные конструкции и составные части от теплицы, злоумышленники скрылись. Впоследствии краденым имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину и женщину за ограбление пенсионера. В Чусовом суд признал виновными двух местных жителей в ограблении пенсионера с применением насилия. В конце марта 2019 года в местный отдел полиции обратился 74-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили.

ИСТОЧНИК KP.RU