2019-09-06T08:03:46+03:00
Общество

В Прикамье трех мужчин задержали за кражу теплицы

Они нанесли ущерб в размере 20 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. 72-летняя женщина сообщила, что с ее огорода украли составляющие теплицы.

Через некоторое время оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. В декабре прошлого года они проникли на территорию дачного участка женщины. Похитив металлические арочные конструкции и составные части от теплицы, злоумышленники скрылись. Впоследствии краденым имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили мужчину и женщину за ограбление пенсионера. В Чусовом суд признал виновными двух местных жителей в ограблении пенсионера с применением насилия. В конце марта 2019 года в местный отдел полиции обратился 74-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми открылась экспозиция «История пермской школы»
В Перми объявили сбор на поиски 38-летнего мужчины в серой спецовке
В Перми башенный кран признали опасным для граждан
В Перми иномарка сбила 11-летнюю школьницу
В Перми с высоты упал 21-летний мужчина
"Внук отбирал всю пенсию". Волонтеры просят перевести одинокую бабушку в дом престарелых
В выходные три района Перми останутся без воды
Жители Перми создали петицию против вырубки деревьев на Комсомольском проспекте
Жителю Прикамья пришлось заплатить 1.3 миллиона за то, что он сжигал и закапывал мусор
Японцы установят в Перми «умные светофоры»
В Прикамье легковушка столкнулась с грузовиком
В Прикамье мужчина выращивал на огороде коноплю
Ресторан «Причал№5» в Перми работает последнюю неделю
Картофель размером с перепелиное яйцо. Жители Прикамья жалуются на скудный из-за плохой погоды урожай
Депутаты Пермской городской думы обсудили программу экономического развития города
В Перми пропал 43-летний мужчина
В Перми депутаты взяли под контроль благоустройство дворов
Пермское УФАС оштрафует перевозчиков мусора за картельный сговор
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
7 сентября в Перми состоятся экскурсии в загородный поселок «Троицкая усадьба»
На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека