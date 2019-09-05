В Прикамье осудили мужчину и женщину за ограбление пенсионера

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-05T11:53:18+03:00

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В Чусовом суд признал виновными двух местных жителей в ограблении пенсионера с применением насилия. В конце марта 2019 года в местный отдел полиции обратился 74-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленниками были собутыльники потерпевшего. Они втроем выпивали в доме потерпевшего в поселке Комарихинский Чусовского района. Внезапно 28-летний мужчина схватил потерпевшего за руку и, выкручивая ее, уронил пенсионера на пол. В это время женщина вытащила из кармана брюк инвалида деньги. После этого злоумышленники скрылись, но их вскоре задержали.

- Суд назначил гражданину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом, его подельнице 460 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU