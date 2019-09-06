2019-09-06T07:38:31+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 21-летний мужчина

Молодой человек выпал с 8 этажа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Мотовилихинском районе Перми произошла трагедия. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что днем в четверг, 5 сентября, из окна 8 этажа дома на улице Тургенева выпал 21-летний парень.

На месте ЧП приехали сотрудники «скорой помощи», но спасать уже было некого. Молодой человек скончался от полученных травм до прибытия медиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 35-летний мужчина. В Индустриальном районе Перми вечером 3 сентября произошло ЧП. С высоты упал 35-летний мужчина. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что мужчина выпал из окна 9 этажа многоквартирного дома на улице Мира. Очевидцы вызвали врачей «скорой», но помощь медиков не понадобилась. От полученных травм пермяк скончался до прибытия врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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