В Перми с высоты упал 35-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-04T14:30:39+03:00

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В Индустриальном районе Перми вечером 3 сентября произошло ЧП. С высоты упал 35-летний мужчина.

Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что мужчина выпал из окна 9 этажа многоквартирного дома на улице Мира. Очевидцы вызвали врачей «скорой», но помощь медиков не понадобилась. От полученных травм пермяк скончался до прибытия врачей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина. Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты 7 этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось. Источник близкий к ситуации сообщил, что из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU