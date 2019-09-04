Авиакомпания «Победа» запускает онлайн-регистрацию из Перми

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-04T13:01:40+03:00

Она будет открыта уже с 5 сентября

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Зарегистрироваться онлайн на рейс авиакомпании «Победа» пассажиры, вылетающие из Перми, смогут за 24 часа до вылета.

- Чтобы зарегистрироваться на рейс онлайн, пассажиру необходимо пройти регистрацию на сайте pobeda.aero в разделе Онлайн-регистрация, распечатать посадочный талон и взять его с собой в аэропорт. Наличие бумажного посадочного талона обязательно для прохождения к выходу на посадку, - сообщают в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь».

Онлайн-регистрация заканчивается за 40 минут до вылета. Это же время дается и на то, чтобы сдать багаж.

Однако не все пассажиры могут зарегистрироваться онлайн. Вы не можете зарегистрироваться на рейс онлайн, если:

- относитесь к пассажирам особой категории — тяжелобольные люди, пассажиры на носилках или нуждающиеся в кислородном оборудовании;

- в бронировании имеется младенец с предоставлением отдельного места;

- перевозите животное;

- имеете дополнительные места, в том числе и для багажа;

- везете с собой оружие.

В этих случаях пройти регистрацию на рейс вам нужно в аэропорту, за стойкой регистрации для выполнения специальных процедур.

- Напоминаем, что в случае отсутствия возможности зарегистрироваться на рейс онлайн, все процедуры регистрации багажа и оформления посадочных талонов остаются прежними и производятся сотрудниками аэропорта бесплатно, - подчеркнули в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU