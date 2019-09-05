На улице Пушкарской в Перми начали укладывать асфальт

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-05T11:11:45+03:00

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В Мотовилихинском районе продолжается реконструкция улицы Пушкарской. Ремонт начался еще в мае.

Летом подрядная организация провела работы по фрезерованию старого дорожного полотна, укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, замене бортовых камней тротуаров и дороги, ремонту тротуаров.

Сейчас подрядчик приступил к работам по укладке верхнего слоя асфальта. На данный момент уложено уже 10 тысяч квадратных метров из 19 тысяч.

Следующий шаг после укладки асфальта - благоустройство газонов , установка ограждений на пешеходных дорожках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка. В Перми внезапно началась реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. Правую сторону перекрыли забором, автомобилистам осталась только левая по одной полосе в каждую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU