На улице Пушкарской в Перми начали укладывать асфальт
В Мотовилихинском районе продолжается реконструкция улицы Пушкарской. Ремонт начался еще в мае.
Летом подрядная организация провела работы по фрезерованию старого дорожного полотна, укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, замене бортовых камней тротуаров и дороги, ремонту тротуаров.
Сейчас подрядчик приступил к работам по укладке верхнего слоя асфальта. На данный момент уложено уже 10 тысяч квадратных метров из 19 тысяч.
Следующий шаг после укладки асфальта - благоустройство газонов , установка ограждений на пешеходных дорожках.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка. В Перми внезапно началась реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. Правую сторону перекрыли забором, автомобилистам осталась только левая по одной полосе в каждую сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU