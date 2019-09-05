«Уже 2 часа стоим». В Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-05T09:36:38+03:00

Люди выходят из автобусов и бегут на работу [видео]

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В Перми внезапно началась реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. Правую сторону перекрыли забором, автомобилистам осталась только левая по одной полосе в каждую сторону.

Утром в четверг, 5 сентября, тысячи пермяков опоздали на работу из-за огромной пробки, которая растянулась аж от Фролов.

chp_59 Огромная пробка на Героев Хасана в Перми

Жители жалуются, что чтобы проехать от Васильева до Хлебозаводской требуется минимум час. А кто-то ждет своей очереди уже больше двух часов. В социальных сетях опубликовали видео, снятое из окон близстоящих домов. На ролике видна нескончаемая вереница машин на въезде в город.

Под видео пермяки оставляют тысячи гневных комментариев. Жители пишут, что люди выходят из автобусов, которые не могут вовремя довести пассажиров, и толпами бегут на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU