«Уже 2 часа стоим». В Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка
В Перми внезапно началась реконструкция улицы Героев Хасана от Васильева до Хлебозаводской. Правую сторону перекрыли забором, автомобилистам осталась только левая по одной полосе в каждую сторону.
Утром в четверг, 5 сентября, тысячи пермяков опоздали на работу из-за огромной пробки, которая растянулась аж от Фролов.
Жители жалуются, что чтобы проехать от Васильева до Хлебозаводской требуется минимум час. А кто-то ждет своей очереди уже больше двух часов. В социальных сетях опубликовали видео, снятое из окон близстоящих домов. На ролике видна нескончаемая вереница машин на въезде в город.
Под видео пермяки оставляют тысячи гневных комментариев. Жители пишут, что люди выходят из автобусов, которые не могут вовремя довести пассажиров, и толпами бегут на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU