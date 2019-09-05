2019-09-05T10:42:25+03:00
Происшествия

Пермяк с ножом напал на 60-летнюю женщину

Злоумышленник похитил у нее сумку с деньгами
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инцидент произошел в Кировском районе Перми. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о разбойном нападении.

Женщина сообщила о том, что вечером она возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Злоумышленник, угрожая оружием, выхватил у потерпевшей сумку, в которой находились деньги. После чего нападавший скрылся, а 60-летняя пермячка сразу пошла в полицию.

По горячим следам преступника задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление и освободился совсем недавно.

Стражи порядка изъяли у злоумышленника похищенное имущество. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил топором своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался

ИСТОЧНИК KP.RU

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