2019-09-05T08:00:46+03:00
Происшествия

Житель Прикамья избил топором своего знакомого

От полученных травм мужчина скончался
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Суксунском районе осудят 33-летнего местного жителя за убийство своего знакомого. Мужчина забил друга топором.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года друзья вместе выпивали доме в селе Тис Суксунского района. Между ними произошла ссора. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры начал избивать знакомого сначала тростью, а потом топором. Злоумышленник бил по различным частям тела и по голове.

От полученных травм хозяин дома скончался. 33-летнего местного жителя взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас мужчина ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк отправится за решетку за нападение на женщин. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, увидев одинокую девушку, зашел за ней в подъезд. Схватил сумку и дернул. Девушка не устояла на ногах, упала на бетонные ступени и сильно ударилась головой, но вещи не отпустила. Мужчина ударил потерпевшую в грудь и забрал сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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