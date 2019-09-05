Житель Прикамья избил топором своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-05T08:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суксунском районе осудят 33-летнего местного жителя за убийство своего знакомого. Мужчина забил друга топором.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года друзья вместе выпивали доме в селе Тис Суксунского района. Между ними произошла ссора. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры начал избивать знакомого сначала тростью, а потом топором. Злоумышленник бил по различным частям тела и по голове.

От полученных травм хозяин дома скончался. 33-летнего местного жителя взяли под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас мужчина ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк отправится за решетку за нападение на женщин. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, увидев одинокую девушку, зашел за ней в подъезд. Схватил сумку и дернул. Девушка не устояла на ногах, упала на бетонные ступени и сильно ударилась головой, но вещи не отпустила. Мужчина ударил потерпевшую в грудь и забрал сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU