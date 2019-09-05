2019-09-05T08:24:33+03:00
Происшествия

В Прикамье в овощной яме обнаружили тела мужчины и женщины

Погибшие занимались просушкой ямы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алиса СТАРОСТИНА
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В среду, 4 сентября, в поселке Новые Ляды случилась трагедия. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в гаражном кооперативе в овощной яме обнаружили тела двоих погибших.

63-летний мужчина и 62-летняя женщина могли погибнуть от отравления угарным газом. По сообщению источника, погибшие сушили яму различными химическими вещества. Тела погибших достали из ямы.

Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-криминалистической экспертизы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина упала в овощную яму и отравилась угарным газом. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что женщина упала утром 11 августа. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Женщину спасли достаточно быстро, но она получила отравление угарным газом. Врачи «скорой помощи» подключили пострадавшую к аппарату искусственного дыхания и отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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