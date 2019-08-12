2019-08-12T10:59:22+03:00
Происшествия

В Перми женщина упала в овощную яму и отравилась угарным газом

ЧП произошло утром 11 августа
Лилия Абибулаева
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. В овощную яму упала 60-летняя женщина.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что женщина упала утром 11 августа. Очевидцы вызвали «скорую помощь». Женщину спасли достаточно быстро, но она получила отравление угарным газом.

Врачи «скорой помощи» подключили пострадавшую к аппарату искусственного дыхания и отправили в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 5 этажа упала 15-летняя девочка. В Орджоникидзевском районе произошло ЧП. 15-летняя школьница выпала из окна 5 этажа. Источник близкий к ситуации сообщил, что трагедия случилась ночью 11 августа. Известно, что после падения девочка осталась жива. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С сочетанной травмой тела ее отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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