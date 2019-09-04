Пермяк отправится за решетку за нападение на женщин

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-04T12:50:08+03:00

Мужчина избивал и грабил своих жертв

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В Мотовилихинском осудили местного жителя за разбойное нападение на женщин. Пермяка признали виновным в четырех эпизодах. В трех случая он нанес потерпевшим легкий вред здоровья.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, увидев одинокую девушку, зашел за ней в подъезд. Схватил сумку и дернул. Девушка не устояла на ногах, упала на бетонные ступени и сильно ударилась головой, но вещи не отпустила. Мужчина ударил потерпевшую в грудь и забрал сумку.

Через несколько дней злоумышленник напал на незнакомку на улице. Мужчина ударил женщину по голове. Злоумышленник выхватил из ее рук сумку и скрылся.

Через неделю мужчина совершил еще одно разбойное нападение на женщину, возвращающуюся вечером домой.

Последней жертве удалось избежать травм. Виновный попытался выхватить из рук женщины портмоне, однако покушение заметил прохожий, который пресек преступление.

Общий ущерб составил около 84 тысяч рублей. На стадии предварительного расследования сотрудники полиции вернули похищенные материальные ценности законным владельцам.

Злоумышленника признали виновным в преступлениях и осудили на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU