В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-05T07:35:21+03:00

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В Пермском крае около деревни Кипчак Куединского района произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-21074 и «Лада Ларгус». Как сообщили в ОГИБДД по Куединскому району, ДТП произошло на трассе Куеда-ЗГКЗ в 15:40 3 сентября.

По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб в больнице от полученных травм. Пассажирка ВАЗа и 32-летний водитель «Лады Ларгус» получили серьезные травмы.

По факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза. Об аварии сообщили очевидцы. Оба транспортных средства двигались по крайней правой полосе моста. По словам свидетелей, один из участников аварии, ранее останавливался из-за поломки. Обе машины сильно пострадали, а красный грузовик едва не упал с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU