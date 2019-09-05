В Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза
В Перми два большегруза не поделили дорогу на Красавинском мосту. Авария произошла на съезде в сторону микрорайона Закамск.
Об аварии сообщили очевидцы. Оба транспортных средства двигались по крайней правой полосе моста. По словам свидетелей, один из участников аварии, ранее останавливался из-за поломки. Обе машины сильно пострадали, а красный грузовик едва не упал с моста.
В Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза.
Причина аварии и наличие пострадавших уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в ДТП с лесовозом погиб житель Татарстана. По предварительной информации, при повороте большегруз занесло, и он перевернулся. Прицеп и бревна, которые были в нем, опрокинулись на припаркованный автомобиль «Чери». В результате ДТП 34-летний водитель легковушки получил травмы, от которых через некоторое время скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU