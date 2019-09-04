2019-09-04T08:11:47+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП с лесовозом погиб житель Татарстана

Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Чусовом на улице Тракторная перевернулся лесовоз. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому края, самосвал «Фродлайнер» с прицепом двигался в сторону автодороги Полазна-Чусовой.

По предварительной информации, при повороте большегруз занесло, и он перевернулся. Прицеп и бревна, которые были в нем, опрокинулись на припаркованный автомобиль «Чери».

В результате ДТП 34-летний водитель легковушки получил травмы, от которых через некоторое время скончался в больнице.

Оказалось, что водитель большегруза несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье водитель легковушки чудом выжил в лобовом столкновении.В машину Александра влетела иномарка. По предварительной информации, водитель зеленой легковушки хотел обогнать грузовик, но не рассчитал скорость и наличие встречки. В результате машину занесло, и она вылетела на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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