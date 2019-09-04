2019-09-04T07:01:38+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье водитель легковушки чудом выжил в лобовом столкновении

И поделился записью с видеорегистратора
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в ЧП. ДТП. ПермьФото: скриншот с видео в ЧП. ДТП. Пермь
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Авария, записью которой поделился Александр, произошла 27 августа в районе Бершети на трассе Пермь - Екатеринбург. Водитель автомобиля с видеорегистратором чудом остался жив, а камера запечатлела момент лобового столкновения.

В машину Александра влетела иномарка. По предварительной информации, водитель зеленой легковушки хотел обогнать грузовик, но не рассчитал скорость и наличие встречки. В результате машину занесло, и она вылетела на встречку.

Водитель встречного автомобиля остался жив, а о судьбе виновника аварии ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз. По сообщению очевидцев, ЧП произошло в Чусовском районе. По мнению местных жителей, большегруз перевернулся из-за того, что не вошел в поворот. Машину занесло, и она опрокинулась. Бревна рассыпались по дороге, перегородив дорогу для других автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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