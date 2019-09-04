СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-04T07:22:14+03:00

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Утро 4 сентября не задалось у водителей двух пермских иномарок. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Глеба Успенского столкнулись две легковушки. Об этом сообщили очевидцы аварии.

chp_59 В центре Перми иномарка врезалась в столб

Вероятно, после столкновения с черной «Тайотой» водитель второй иномарки врезался в фонарный столб. Очевидцы сообщают, что инспекторов ДПС участникам аварии ждать пришлось не долго. Машина ГИБДД ехала следом. Сотрудники Госавтоинспекции остановились, проверили состояние водителей и вызвали «скорую помощь». Свидетели отмечают, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье водитель легковушки чудом выжил в лобовом столкновении. В машину Александра влетела иномарка. По предварительной информации, водитель зеленой легковушки хотел обогнать грузовик, но не рассчитал скорость и наличие встречки. В результате машину занесло, и она вылетела на встречку.

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ИСТОЧНИК KP.RU