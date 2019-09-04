В Пермском крае на трассе перевернулся лесовоз

СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-04T06:23:46+03:00

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На трассе в Прикамье перевернулся лесовоз. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По сообщению очевидцев, ЧП произошло в Чусовском районе. По мнению местных жителей, большегруз перевернулся из-за того, что не вошел в поворот. Машину занесло, и она опрокинулась. Бревна рассыпались по дороге, перегородив дорогу для других автомобилей.

На кадрах с места ЧП видно, что кузов лесовоза сильно пострадал. Также досталось и одной из машин. У легковушки сильно помят бок. О состоянии водителя не сообщается.

Фото: "Подслушано за 30 ЧУСОВОЙ"

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка столкнулась с автобусом. В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал пенсионер. На улице Куйбышева столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии в автобусе №66 пострадал пассажир. При ударе 74-летний мужчина упал и получил травмы. На место ЧП вызвали «скорую». Врачи отвезли пострадавшего пенсионера в городскую клиническую больницу №5.

ИСТОЧНИК KP.RU